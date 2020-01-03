Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к водителям в связи с резким изменением погодных условий, передает Day.Az.

В связи с этим во избежание возможных неприятных случаев на дорогах Главное управление Государственной дорожной полиции, обращаясь к водителям, призывает их быть внимательными, выбирать скоростной предел в соответствии с погодными условиями. Учитывая, что дороги в некоторых горных районах покрылись гололедом, Управление призывает водителей воздержаться от резкого торможения в таких погодных условиях, от обгона и других маневров без крайней необходимости.

Учитывая смену погодных условий, пешеходы также должны строго соблюдать правила безопасности на дорогах.

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