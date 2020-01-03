https://news.day.az/society/1190930.html В Хыналыге выпало 10 см снега
В Хыналыге выпало 10 см снега
Со вчерашнего дня в северном регионе Азербайджана наблюдается резкое изменение погодных условий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в некоторых населенных пунктах Губинского и Гусарского районов выпал снег.
Больше всего снега выпало в селе Хыналыг Губинского района. Высота снежного покрова здесь достигла 10 см. В селе Гырыз - 5 см, в Тенгеалты - 3 см, в центре Губы - 1 см. В селе Ясаб Гусарского района высота снежного покрова составила 1 см.
Температура в селах Гырыз и Хыналыг снизилась до 9 градусов ниже нуля.
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