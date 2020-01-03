Со вчерашнего дня в северном регионе Азербайджана наблюдается резкое изменение погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в некоторых населенных пунктах Губинского и Гусарского районов выпал снег.

Больше всего снега выпало в селе Хыналыг Губинского района. Высота снежного покрова здесь достигла 10 см. В селе Гырыз - 5 см, в Тенгеалты - 3 см, в центре Губы - 1 см. В селе Ясаб Гусарского района высота снежного покрова составила 1 см.

Температура в селах Гырыз и Хыналыг снизилась до 9 градусов ниже нуля.