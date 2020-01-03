https://news.day.az/society/1190937.html В Баку автомобиль насмерть сбил мужчину
В Баку автомобиль насмерть сбил мужчину
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 2 января около 23:00 в Сабунчинском районе автомобиль марки Opel, управляемый жителем Гедабекского района Р.Алиевым, сбил переходившего дорогу мужчину 30-35 лет.
Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре