В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 2 января около 23:00 в Сабунчинском районе автомобиль марки Opel, управляемый жителем Гедабекского района Р.Алиевым, сбил переходившего дорогу мужчину 30-35 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Ведется расследование.