Повышенная плотность пассажиропотока на КПП "Красный мост" связана с кратковременным техническим сбоем в компьютерной системе, которая не относится к таможенным органам, а также ростом числа посещающих соседнюю Грузию в связи с новогодними праздниками.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

"Распространилась информация о том, что вчера на границе с Грузией на КПП "Красный мост" Главного западного территориального таможенного управления образовался крупный затор. Хочу отметить, что причиной этого стали кратковременный технический сбой в компьютерной системе, которая не относится к таможенным органам, а также рост числа посещающих соседнюю страну в связи с новогодними праздниками. Для устранения проблемы немедленно были предприняты соответствующие меры", - сказал Ахундов.

Он добавил, что в настоящее время КПП работает в штатном режиме, в пересечении границы транспортными средствами и пассажирами задержек нет.