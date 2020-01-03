4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах туман, будет дуть южный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем 7-9 градуса тепла, в Баку ночью 3-6, днем 7-9 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, утром туман, будет дуть восточный ветер. В некоторых горных районах выпадет снег. Температура воздуха ночью составит от -1 до 4 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью -1-6 мороза, днем 0-4 градусов тепла.