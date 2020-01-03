Опубликована статистика преступлений и происшествий, произошедших 2 и 3 января в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, сотрудники правоохранительных органов раскрыли по горячим следам 19 преступлений. Всего было задержано и передано по назначению 4 человека, в том числе двое, разыскиваемых в качестве должников. Кроме того, в результате поисковых операций было выявлено 6 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов, связанных с наркотиками.

В сообщении МВД также отмечается, что за данный период на дорогах республики произошло 4 ДТП, в результате которых погибли 4 человека.