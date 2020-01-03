В ночь с 2 на 3 января в районах Азербайджана выпало обильное количество осадков - местами шел дождь, на горных территориях - снег.

Предлагаем вашему вниманию кадры Шамахы и Гаха, жители которых первыми увидели снег в 2020-м году.

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