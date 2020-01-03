https://news.day.az/society/1190977.html Первый снег в 2020 году: кадры из Шамахы и Гаха - ФОТО
Первый снег в 2020 году: кадры из Шамахы и Гаха - ФОТО
В ночь с 2 на 3 января в районах Азербайджана выпало обильное количество осадков - местами шел дождь, на горных территориях - снег.
Предлагаем вашему вниманию кадры Шамахы и Гаха, жители которых первыми увидели снег в 2020-м году.
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