Прокурор Бардинского района и его заместитель освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решением генпрокурора Закира Гаралова прокурор Бардинского района Фахраддин Шамиль оглу Мамедов и его заместитель Бабек Пашаев освобождены от занимаемых должностей из-за грубых нарушений и допущенных в своей работе недочетов.

Отметим, что Мамедов ранее работал на должности прокурора Товузского района и был назначен на должность прокурора Бардинского района в 2015 году.