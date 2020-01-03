https://news.day.az/society/1190991.html Уволены прокурор Бардинского района и его заместитель
Уволены прокурор Бардинского района и его заместитель
Прокурор Бардинского района и его заместитель освобождены от занимаемых должностей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решением генпрокурора Закира Гаралова прокурор Бардинского района Фахраддин Шамиль оглу Мамедов и его заместитель Бабек Пашаев освобождены от занимаемых должностей из-за грубых нарушений и допущенных в своей работе недочетов.
Отметим, что Мамедов ранее работал на должности прокурора Товузского района и был назначен на должность прокурора Бардинского района в 2015 году.
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