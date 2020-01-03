Во Дворце Гейдара Алиева прошел музыкальный, развлекательный, интерактивный Новогодний карнавал для детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В праздничном вечере были представлены красочные и веселые номера с Дедом Морозом и Снегурочкой, любимыми сказочными персонажами, песнями, танцами, играми и сюрпризами. В концертной программе приняли участие участники международного детского фестиваля "Зима".