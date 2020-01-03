https://news.day.az/society/1190993.html Во Дворце Гейдара Алиева прошел Новогодний карнавал для детей - ФОТО
Во Дворце Гейдара Алиева прошел Новогодний карнавал для детей - ФОТО
Во Дворце Гейдара Алиева прошел музыкальный, развлекательный, интерактивный Новогодний карнавал для детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В праздничном вечере были представлены красочные и веселые номера с Дедом Морозом и Снегурочкой, любимыми сказочными персонажами, песнями, танцами, играми и сюрпризами. В концертной программе приняли участие участники международного детского фестиваля "Зима".
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