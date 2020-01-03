https://news.day.az/society/1191028.html В Баку произошел пожар в частном доме
В Баку произошел пожар в частном доме
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в частном доме.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в одноэтажном доме, площадь которого составляет 100 кв. метров, произошло возгорание, в результате чего сгорел пол одной из четерых комнат.
Прибывшие на место происшествия пожарные бригады оперативно потушили огонь и предотвратили его распространение на другие части дома.
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