В Хатаинском районе Баку один человек пострадал в результате наезда автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Гачаг Наби.

Автомобиль сбил переходившего дорогу 45-летнего мужчину. Сбив пешехода, водитель скрылся с места происшествия на машине.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.  

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