https://news.day.az/society/1191031.html В Баку водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Баку водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Хатаинском районе Баку один человек пострадал в результате наезда автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Гачаг Наби.
Автомобиль сбил переходившего дорогу 45-летнего мужчину. Сбив пешехода, водитель скрылся с места происшествия на машине.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
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