https://news.day.az/society/1191048.html Пожар в 18-этажке в Баку, жильцы эвакуированы - ФОТО
Пожар в 18-этажке в Баку, жильцы эвакуированы - ФОТО
В Баку в высотном доме произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, пожар произошел на 9-м этаже 18-этажного жилого дома в Наримановском районе, ул. Изеддина Гасаноглу, 2.
Жильцы эвакуированы, на место происшествия прибыли службы первой помощи. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, распространение огня удалось ограничить, пожар потушен.
Выясняются причины пожара.
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