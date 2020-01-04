В Баку в высотном доме произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, пожар произошел на 9-м этаже 18-этажного жилого дома в Наримановском районе, ул. Изеддина Гасаноглу, 2.

Жильцы эвакуированы, на место происшествия прибыли службы первой помощи. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, распространение огня удалось ограничить, пожар потушен.

Выясняются причины пожара.

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