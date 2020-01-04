В Баку и на Абшеронском полуострове завтра в течение дня временами возможны дожди, местами ожидается туман, будет дуть умеренный южный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем - 7-9 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 миллиметров ртутного столба до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана возможны дожди, в некоторых горных и предгорных районах - снег, в некоторых восточных районах - интенсивный снегопад. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 0-4 градуса тепла.

В Нахчыванской АР в течение дня возможен снегопад. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем - 3-7 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах временами осадки, местами возможен снег и туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем - 0-4 градуса тепла. В горных районах есть вероятность гололеда.

В городе Гянджа, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах временами осадки, в горных районах возможен снегопад. К вечеру осадки прекратятся. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-8 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах временами осадки, местами возможен снег. Днем осадки прекратятся. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 3-7 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, на высокогорных территориях - 10-14 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В горных районах есть вероятность гололеда.

В Центральном Аране: в городах Мингячевир и Ширван, Евлахском, Гекчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах временами осадки, местами интенсивные. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах временами дождь, местами интенсивный, в горах возможен снег. В горах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 6-8 градусов тепла, в горах ночью - 0-3 градуса мороза, днем - 2-4 градуса тепла. В горных районах есть вероятность гололеда.