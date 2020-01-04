Автомобильная камера зафиксировала произошедшее на улице Физули в Баку дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Avtosfer, водитель автомобиля, подрезавшего едущую впереди в том же направлении машину, сбежал с места ДТП, передает Day.Az.

Владелец автомобиля марки Opel с государственными номерами 99-NS-805, обгоняя едущую впереди машину, неожиданно решил перестроиться с левой части дороги на правую. В результате неудачного маневра произошло столкновение машин.

Пока пострадавший водитель второй машины парковался у обочины дороги и вышел, чтобы выяснить причины происшедшего, владелец Opel скрылся с места ДТП.

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