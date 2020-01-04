https://news.day.az/society/1191263.html Цепная авария в Баку, есть раненый
Цепная авария в Баку, есть раненый
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в Низаминском районе.
Так, на проспекте Бабека в результате столкновения 4-х автомобилей, ранение получил Ниджат Ровшан оглы Исмайлов, 1992 года рождения.
Пострадавший был доставлен в больницу с помощью бригады скорой помощи. Ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре