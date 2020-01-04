В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в Низаминском районе.

Так, на проспекте Бабека в результате столкновения 4-х автомобилей, ранение получил Ниджат Ровшан оглы Исмайлов, 1992 года рождения.

Пострадавший был доставлен в больницу с помощью бригады скорой помощи. Ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.