https://news.day.az/society/1191266.html В Баку на трассах снизили скоростной режим - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В Баку на трассах снизили скоростной режим - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В связи с наблюдаемыми в Баку дождливыми погодными условиями на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час.
Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА). Было отмечено, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.
В сообщении говорится, что участникам движения рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях.
"Просьба водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - отмечается в сообщении.
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