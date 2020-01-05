https://news.day.az/society/1191299.html В Баку машина скорой помощи столкнулась с поездом, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку машина скорой помощи столкнулась с поездом, есть пострадавшие - ФОТО
В Хазарском районе города Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, при проезде через неохраняемый железнодорожный переезд на территории "Гала йолу" автомобиль 10-й станции скорой помощи Хазарского района столкнулся с грузовым поездом. Члены бригады скорой помощи получили тяжелые травмы. С помощью очевидцев происшествия их доставили в больницу №3.
Пострадавшие - врач Сулейманова Зарифа Шахин гызы (1984 г.р.), медицинский работник Насибов Байрам Кямал оглу (1972 г.р.) и водитель Керимов Маис Мустафа оглу (1957 г.р.) помещены в реанимационное отделение больницы.
Водителю М.Керимову ампутировали ногу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре