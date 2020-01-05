Руководство ЗАО "Бакинский метрополитен" не обращалось в комиссию при Кабинете министров Азербайджана в связи с переименованием какой-либо из станций метро.

Об этом в ответ на запрос Modern.az сказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя ЗАО по эксплуатации Алихан Османов, комментируя распространившуюся в сети и некоторых СМИ соответствующую информацию передает Day.Az.

Также Османов добавил, что ни одному СМИ не была предоставлена информация о переименовании какой-либо станции метро.

"Назначение или изменение наименований станций метро не входит в полномочия руководства метрополитена", - отметил зампредседателя.

Отметим, что ранее в сети и некоторых СМИ появилась информация о том, что руководством ЗАО "Бакинский метрополитен" было направлено обращение в Кабинет министров в связи с переименованием станций метро "Улдуз" и "Халглар достлугу".

Напомним, бакинское метро начало свою деятельность в 1967 году. В первые годы в пользование пассажиров были сданы 5 станций: "Бакинский совет" (25 апреля 2007 года переименована в "Ичеришехер"), "26 бакинских комиссаров" (9 апреля 1992 года переименована в "Сахиль"), "28 апреля" (9 апреля 1992 года переименована в "28 мая"), "Гянджлик" и "Нариман Нариманов".

