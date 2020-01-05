В последние дни в социальных сетях и на некоторых сайтах была распространена информация о том, что в Азербайджане тариф на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых превышает 1700 кубометров, определен в 0,2 маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, комментируя данную информацию, вызвавшую ажиотаж среди населения, пресс-секретарь ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров отметил, что в связи с данным вопросом также поступило множество обращения на горячие линии ("104" и "185") структуры. Однако, по его словам, данная информация абсолютно безосновательна.

Он отметил, что указанный тариф распространяется лишь на потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых превышает 2200 кубометров.

Также Джейхун Сафаров добавил, что в течение 2019 года 85 процентов абонентов не превысили указанный лимит. То есть тариф на газ для них составил 0,1 маната.

ПО "Азеригаз" рекомендует гражданам не верить подобной распространяемой недостоверной информации.

Напомним, что в соответствии с решением Тарифного совета от 30 апреля 2019 года, тариф на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых не превышает 2200 кубометров, составляет 0,1 маната за один кубометр. Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которых превышает 2200 кубометров, установлен на уровне 0,2 маната.