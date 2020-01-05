https://news.day.az/society/1191308.html Стали известны примерные сроки запуска прямых авиарейсов из Махачкалы в Баку
Стали известны примерные сроки запуска прямых авиарейсов из Махачкалы в Баку
Прямые авиарейсы Махачкала - Баку и Махачкала - Тегеран планируется запустить в текущем году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов, передает Day.Az.
"В настоящее время на международном направлении мы прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения в города Тегеран и Баку, которое планируется запустить в текущем году", - сказал Пирмагомедов.
По его словам, открытие новых авиамаршрутов планируется после ввода в эксплуатацию нового международного терминала махачкалинского аэропорта в середине года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре