В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, изморось. Будет дуть северо-восточный ветер. Об этом сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью - 3-6, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 тепла, ночью в горах 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.