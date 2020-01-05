Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в праздничные дни проводило регулярные рейды на объектах общественного питания и торговых предприятиях. Об этом, как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сказала глава отдела по связям с общественностью Агентства Айсель Фарзиева.

По ее словам, накануне праздника в Азербайджане встречаются недобросовестные предприниматели, которые, изготавливая спиртные напитки кустарным методом, пытаются заработать ценой здоровья и жизни людей.

"В Грузии, которую чаще всего посещают наши граждане в праздничные дни, увеличилось количество случаев массового отравления спиртными напитками, изготовленными кустарным методом. По данным местных СМИ, с 31 декабря по 3 января в больницы поступило 1254 обращения, из которых 844 были связаны с алкогольным отравлением. В связи с такими случаями в праздничные дни со стороны наших сотрудников были проведены регулярные рейды на объектах общественного питания и торговых предприятиях, и были приняты соответствующие меры в связи с выявленными фактами. В ближайшие дни мы подробно проинформируем об итогах рейдов и принятых мерах. Необходимо быть внимательными, чтобы избежать подобных трагических случаев. Те, кто употребляет эти алкогольные напитки, потому что они недорогие, должны знать, что это приведет к катастрофе для них самих и их близких", - сказала она.

Фарзиева обратилась к гражданам, столкнувшимся с такими случаями: "Мы должны быть осторожны, чтобы защитить себя и окружающих нас людей от бесчеловечных актов таких мошенников. При столкновении с такой незаконной деятельностью, необходимо сообщить в колл-центр Агентства пищевой безопасности ("1003"). В то же время каждый покупатель должен обращать внимание на упаковку, информацию на этикетке при покупке продуктов питания в объектах общественного питания, торговых объектах и других местах, а также требовать документы о происхождении продуктов".