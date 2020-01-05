Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели очередную операцию против лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, в главное управление поступила информация продаже со стороны двух человек наркотических веществ в социальных сетях. В ходе проведенных в Низаминском районе столицы оперативных действий были арестованы ранее судимые жители города Лянкяран Гусейн Дадашов и Зия Гасымзаде. При обыске задержанных у них было обнаружено и изъято 47,691 грамма героина, а также 40,063 грамма метамфетамина, который является психотропным препаратом.

В ходе расследования было выявлено, что подозреваемые установив связь с гражданином Ирана по имени "Мехди" получили у него наркотические вещества и психотропные препараты. Затем Дадашов и Гасымзаде осуществляли продажу наркотических средств в социальных сетях.

Отмечается, что эти лица прятали наркотические вещества в различных местах столицы и отправляли фотографию места покупателям.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, оперативные меры продолжаются