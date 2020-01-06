Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей
Государственные номера транспортных средств всегда должны быть отчетливо видны, как того требует закон "О дорожном движении", сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Невыполнение этого требования водителями транспортных средств считается нарушением правил эксплуатации автомобиля", - сказал он.
Однако, по его словам, некоторые водители, не соблюдают это требование, ссылаясь на дождливую погоду.
Гулиев напомнил, что согласно ст. 342.1.7 Кодекса об административных нарушениях, несодержание в чистоте государственного регистрационного знака движущегося транспортного средства, влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре