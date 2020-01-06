https://news.day.az/society/1191571.html Тяжелое ДТП в Иране, погибли 4 граждан Азербайджана
Тяжелое ДТП в Иране, погибли 4 граждан Азербайджана
В результате дорожно-транспортного происшествия в Иране погибли четверо граждан Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожная полиция провинции Ардебиль отметила, что авария произошла на магистрали Рази - Ардебиль. В результате аварии 4 человека погибли, 2 ранены.
По словам полиции, пострадавшие в результате столкновения автомобилей "Sаmаnd" и "Peugeot" госпитализированы. Причиной ДТП стала скользкая дорога.
Указывается, что двое из погибших Муршуд Керимов (1956 г.р.) и Мушкюназ Керимова (1961 г.р.) являлись жителями села Чайлы Билясуварского района, отправившимися в Иран на лечение.
Личность других двух погибших пока не установлена.
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