В День солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря, а также в период новогодних праздников объем потребления электроэнергии в Азербайджане не отличался от обычных дней.

Об этом сказал глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По его словам, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году значительно сократилось количество сбоев электроэнергии.

"В энергоснабжении потребителей не возникало никаких проблем. В праздничные дни сократилось число обращений на горячую линию №199. За последнюю неделю было зафиксировано 1,277 тысячи обращений, большей частью информационного характера", - сообщил глава пресс-службы.

Отметим, что в праздничные дни ОАО "Азеришыг" работало в усиленном режиме.

Напомним, что основные функции ОАО "Азеришыг" состоят в обеспечении республики и в частности города Баку бесперебойным и качественным снабжением электроэнергией, оказании абонентам высококачественных услуг.