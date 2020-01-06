В Товузском районе обнаружено сожженное тело 10-летней Гулиевой Нармин Шариф гызы, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сожженное тело девочки было обнаружено на территории села Дондар Гушчу.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

Ранее СМИ сообщали, что жительница села Дондар Гушчу Нармин Гулиева 2009 года рождения пропала 21 ноября в 15:00 во время свадебного торжества, которое отмечали соседи.

Последний раз девочку видели в доме ее дяди Лятифа Гулиева.