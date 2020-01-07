В Гарадагском районе Баку легковой автомобиль, потеряв управление, столкнулся с грузовой машиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке, именуемом "Локбатанский круг".

По словам очевидцев ДТП, автомобиль марки AzSamand потерял управление и врезался на полном ходу в придорожное ограждение. От удара у автомобиля оторвало колесо. Водитель смог спастись, успев выпрыгнуть из автомобиля. Столкнувшись с ограждением, автомобиль по инерции врезался в припаркованную на обочине грузовую машину.

Водитель получил травмы, автомобиль оказался в негодном состоянии.

Выясняются обстоятельства ДТП.