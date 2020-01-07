https://news.day.az/society/1191668.html Водитель в последнюю секунду выпрыгнул из автомобиля - Жуткие кадры ДТП в Баку
Водитель в последнюю секунду выпрыгнул из автомобиля - Жуткие кадры ДТП в Баку
В Гарадагском районе Баку легковой автомобиль, потеряв управление, столкнулся с грузовой машиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке, именуемом "Локбатанский круг".
По словам очевидцев ДТП, автомобиль марки AzSamand потерял управление и врезался на полном ходу в придорожное ограждение. От удара у автомобиля оторвало колесо. Водитель смог спастись, успев выпрыгнуть из автомобиля. Столкнувшись с ограждением, автомобиль по инерции врезался в припаркованную на обочине грузовую машину.
Водитель получил травмы, автомобиль оказался в негодном состоянии.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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