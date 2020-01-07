Стали известны 10 имен, которые за прошедший год чаще давали девочкам и мальчикам в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на статистические данные министерства юстиции.

За прошедший год девочек чаще всего называли Захра. В прошлом году 2468 девочек назвали именем Захра.

В общей сложности, в десятку самых популярных имен для девочек в 2019 году вошли: Зейнаб (1706), Марьям (1603), Айлин (1587), Нурай (1545), Фатима (1452), Мяляк (1411), Инджи (1111), Дяниз (1087) и Нилай (1008).

В 2019 году мальчиков чаще всего называли Юсиф. В прошлом году именем Юсиф назвали 2464 мальчика.

Мальчикам чаще всего давали следующие имена: Али (2262), Хусейн (1977), Угур (1921), Омар (1424), Мухаммед (1311), Мурад (1305), Айхан (1061), Тунар (920), Раул (799).

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