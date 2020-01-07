Жители Азербайджана смогут увидеть лунное затмение - Названа дата
В ночь на 11 января произойдет первое в 2020 году лунное затмение.
Как сообщили АПА в Шамахинской обсерватории имени Н.Туси, это будет полутеневое затмение, передает Day.Az.
Явление начнется в 21:08 и завершится в 01:12. Максимальное затмение будет наблюдаться в 23:11.
Это небесное явление можно наблюдать в Азии, Австралии, Европе, на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки. На некоторых территориях видно все затмение, в других областях Луна будет всходить или заходить. Лунное затмение будет наблюдаться и в Азербайджане. Затмение полутеневое, и его трудно отличить от обычного полнолуния, поскольку Луна становится чуть темнее во время максимальной фазы.
Отметим, в 2020 году ожидаются 4 лунных затмения. По причине того, что все затмения будут полутеневыми, увидеть их невооруженным глазом будет сложно.
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