Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 11 января проведет пробный экзамен с новыми заданиями для эффективной подготовки к тестовому экзамену для лиц, желающих поступить на государственную службу по группам AA, AB, AC, BA, BB, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен будет проходить по адресу: город Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в пробном экзамене завершится 11 января в 09:00.

Регистрацию можно пройти по линку - http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom