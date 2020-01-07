В Нефтчале умер Витайлий Пронин, известный как "Робинзон Крузо".

Как передает Day.Az, В.Пронин скончался на острове, на котором жил один.

Его семья была единственной на острове. Остальные жители села уехали после подъема уровня Каспия в 80-х годах ХХ века.

Постепенно все родные мужчины умерли, и Виталий Пронин остался один. Он содержал дом в порядке, ухаживал за могилами родственников и занимался охотой и рыболовством. Жители Нефтчалинского района, расположенного на побережье Каспия, прозвали его "Робинзон Крузо", про него писали в газетах и снимали телепередачи.