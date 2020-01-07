Хиджран Гусейнова приостановила исполнение полномочий в качестве председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Комитет.

В Комитете сказали, что исполнение полномочий Гусейновой приостановлено в связи с выдвижением ее кандидатуры правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) на выборы в Милли Меджлис (парламент), намеченных на девятое февраля: "В настоящее время исполнение полномочий председателя Комитета поручено ее заместителям - Садагат Гахрамановой и Айнур Софиевой. Хиджран Гусейнова занята сбором подписей".

Отметим, что кандидатура Гусейновой выдвинута по 41-му Сумгайытскому первому избирательному округу.