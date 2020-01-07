В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, морось, юго-западный ветер днем сменится северо-западным ветром, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых южных районах временами ожидаются дожди, в горных районах снег, в отдельных местах туман. Порывистый западный ветер.

Ночью температура воздуха от двух градусов мороза до трех тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается благоприятная для метеозависимых людей стабильная погода.