В административном здании Сабунчинского районного суда прошло предварительное заседание по делу Юниса Сафарова и еще 11 человек, подозреваемых в совершении заранее спланированного теракта против главы ИВ города Гянджа и сотрудника полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Магомеда Багырова были уточнены анкетные данные подозреваемых. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны глава ИВ города Гянджи и еще пять человек.

Адвокаты подозреваемых выступили с ходатайствами о возвращении уголовного дела на доследование из-за допущенных грубых нарушений, а также о досмотре вещественных доказательств и изменении меры пресечения - ареста в отношении некоторых подозреваемых.

Для вынесения решения суд отложил предварительное заседание на завтрашний день.

Отметим, что завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры по факту совершения третьего июля 2018 года Юнисом Сафаровым, в составе организованной группировки, представляющей религиозные радикальные круги, функционирующих в зарубежных странах, в городе Гянджа заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, терроризма с целью насильственного изменения конституционного устройства Азербайджана, попытки создания основанной на законах шариата формы правления, создания регулярной вооруженной группировки, обучения в составе вооруженных подразделений за пределами нашей страны, незаконного приобретения и хранения крупной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершения им попытки убийства сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах, пресечения дальнейшей служебной деятельности отдельных чиновников и государственных деятелей, подготовки терактов с целью мести за эту деятельность, выступление с открытыми антигосударственными призывами, других тяжких и особо тяжких преступлений.

Оперативно-следственной группой в составе сотрудников МВД, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана были проведены необходимые следственные действия в рамках данного уголовного дела, завершено следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая и Юниса Сафарова и пятого декабря 2019 года дело было отправлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Одиннадцать лиц, скрывающихся от уголовного преследования за пределами государства, объявлены в международный розыск. Необходимые оперативные и следственные мероприятия по их поимке продолжаются.