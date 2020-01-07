Управление образования города Баку издало приказ об утверждении "Плана мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20-го Января", сообщает Day.Az со ссылкой на Управление.

17-го января в общеобразовательных учреждениях пройдут специальные уроки, посвященные Всенародному дню скорби - 20-го Января.

Также в общеобразовательных школах будут организованы лекции, семинары, "круглые столы" и конференции в связи с трагедией.

Кроме того, будут проведены выставки рисунков, книжные выставки, а также фотовыставки, показаны литературно-художественные композиции.

Наряду с этим, педагогический и ученический коллективы образовательных учреждений посетят памятники шехидам, включая Аллею шехидов.