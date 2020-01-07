https://news.day.az/society/1191883.html Отправлен в отставку глава Управления государственной дорожной полиции Баку
Отправлен в отставку глава Управления государственной дорожной полиции Баку
Начальник Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Нуширеван Сафаров освобожден от занимаемой должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим подписан соответствующий приказ.
Сообщается, что он отправлен в отставку по причине достижения предельного возраста пребывания на службе.
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