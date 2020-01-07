Отправлен в отставку глава Управления государственной дорожной полиции Баку

Начальник Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Нуширеван Сафаров освобожден от занимаемой должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Сообщается, что он отправлен в отставку по причине достижения предельного возраста пребывания на службе.