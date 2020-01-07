«Ехал как завороженный»: Странная авария в Баку - ВИДЕО

Странная авария произошла на проспекте Гейдара Алиева в Баку во время недавнего дождя.

На главной дороге проспекта по неизвестной причине остановился автомобиль - такси марки Daewoo Gentra, включив "аварийки", передает Day.Az.

Там в него на полной скорости врезался автомобиль марки Opel.

При этом водитель Opel даже не пытался сманеврировать и уйти от тарана, очевидно, проявив невнимательность за рулем.

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