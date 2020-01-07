https://news.day.az/society/1191903.html «Ехал как завороженный»: Странная авария в Баку - ВИДЕО
«Ехал как завороженный»: Странная авария в Баку - ВИДЕО
Странная авария произошла на проспекте Гейдара Алиева в Баку во время недавнего дождя.
На главной дороге проспекта по неизвестной причине остановился автомобиль - такси марки Daewoo Gentra, включив "аварийки", передает Day.Az.
Там в него на полной скорости врезался автомобиль марки Opel.
При этом водитель Opel даже не пытался сманеврировать и уйти от тарана, очевидно, проявив невнимательность за рулем.
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