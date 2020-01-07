Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проведут совместные мероприятия

Между министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращение преступлений в азербайджанской армии в 2020 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в документе определены время и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, которые предусмотрены в течение года, в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях минобороны, с различными категориями военнослужащих будут проводиться соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение существующих проблем.