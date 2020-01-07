https://news.day.az/society/1191944.html Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана
Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана
Заместитель начальника Главного управления государственной дорожной полиции МВД, командир полка дорожно-патрульной службы, полковник полиции Ахадов Балакиши Ахмед оглу освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, Ахмедов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста службы.
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