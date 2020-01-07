https://news.day.az/society/1191956.html Азербайджанский эколог предупредил об угрозе пожаров в Австралии для всей планеты

Азербайджанский эколог предупредил об угрозе пожаров в Австралии для всей планеты

Общество, 7 января 2020 19:55 322

Гибель миллионов живых организмов в результате масштабных пожаров в Австралии привела к серьезному нарушению баланса экосистемы.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, в результате масштабных лесных пожаров, которые все чаще наблюдаются в последние годы, гибнут люди, уничтожаются тысячи гектаров лесов. В результате глобального изменения климата и антропогенной деятельности исчезают леса, флора и фауна.

Саттарзаде добавил, что эти пожары, в результате которых уже погибли сотни миллионов представителей флоры и фауны, опасны не только для конкретного региона, но и для всей планеты.

"Надеемся, что пожары будут потушены в ближайшее время", - сказал Расим Саттарзаде.

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