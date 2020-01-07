МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством девочки в Товузе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в заявлении отмечается, что на некоторых страницах социальных сетей озвучиваются необоснованные обвинения в адрес правоохранительных органов в связи с поздним обнаружением обгорелого тела 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 21 ноября 2019 года и обнаруженной 6 января текущего года.

"В этой связи сообщаем, что 21 ноября 2019 года около 23 часов вечера гражданин Шариф Гулиев позвонил в службу "горячей линии - 102" и сообщил о пропаже дочери Нармин Гулиевой, с аналогичным заявлением мужчина обратился также в Товузский райотдел полиции. Полиция незамедлительно приступила к необходимым следственным мерам, были взяты показания у Шарифа Гулиева и других сельчан, проведен осмотр дома, даны необходимые оперативные поручения, собранные материалы были направлены 28 ноября 2019 года в Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры.

После расследования материалов было возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.9, создана оперативно-розыскная группа из сотрудников МВД и Генпрокруатуры, к поискам пропавшей девочки были привлечены специально обученные собаки кинологической группы МЧС.

В связи с обнаружением тела девочки в Товузский район были командированы должностные лица МВД и Генпрокуратуры , а также опытные специалисты Центра судебной экспертизы Минюста и Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Было установлено, что Шариф Гулиев 21 ноября около 14 часов дня отправил свою дочь за курткой в дом проживающего в селе брата. Выйдя из дома дяди, девочка пропала при неустановленных обстоятельствах.

6 января 2020 года около 19:30 часов вечера житель села Илькин Сулейманов обнаружил тело Нармин Гулиевой примерно в километре от своего дома, о чем сразу сообщил полиции.

При участии отца и дяди девочки был проведен осмотр территории и тела, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, направлены запросы и оперативные поручения в соответствующие структуры.

Продолжаются интенсивные следственные действия и оперативно-розыскные меры для скорейшего раскрытия преступления и выявления причастного лица или лиц.

О результатах будет предоставлена дополнительная информация".