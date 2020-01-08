Назначен новый глава дорожной полиции Баку

Назначен новый начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, на эту должность назначен полковник полиции Рашид Пириев.

Напомним, что минувшим днем начальник Управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Нушераван Сафаров был освобожден от этой должности.