https://news.day.az/society/1192037.html Назначен новый глава дорожной полиции Баку

Назначен новый глава дорожной полиции Баку

Общество, 8 января 2020 09:51 442

Назначен новый начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, на эту должность назначен полковник полиции Рашид Пириев.

Напомним, что минувшим днем начальник Управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Нушераван Сафаров был освобожден от этой должности. 

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