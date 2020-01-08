Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране

Посольство Азербайджана в Иране уточняет наличие азербайджанцев среди погибших при крушении украинского лайнера. Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана, передает Day.Az.

"Посольство в настоящее время уточняет наличие азербайджанцев среди погибших. Как только появится информация, общественность будет проинформирована", - сказали в МИД.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.