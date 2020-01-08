Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы

С 9 января будет сдана в эксплуатацию первая маршрутная линия из Баку в Джоджуг Марджанлы.

Как сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, пассажиров по двум регулярным и четырем нерегулярным линиям будут обслуживать 6 автобусов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Регулярная маршрутная линия охватывает траекторию Баку-Сабирабад-Саатлы-Имишли-Дашбурун-Горадиз-Джоджуг Марджанлы, нерегулярная линия - Баку-Джоджуг Марджанлы.

Напомним, что в конце прошлого года в Джоджуг Марджанлы сданы в эксплуатацию линии в трех направлениях - Сумгайыт, Мингячевир и Гянджа.