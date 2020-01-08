Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО

Состоялись похороны азербайджанского военнослужащего, погибшего в результате нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Фарзалиев Фарзали Алимовсум оглу похоронен в родном селе Алпы Уджарского района.

В похоронах шехида приняли участие офицеры ГПС, представители руководства и общественности района.

Отметим, что подразделения ВС Армении совершили очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения войск на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, 7 января 2020 года примерно в 14:56 в результате вражеского выстрела из снайперской винтовки в направлении села Гушчу Айрым Газахского района погиб солдат-пограничник Фарзалиев Фарзали Алимовсум оглу.