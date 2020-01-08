Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн

На восьмое января текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 106,891 миллиона манатов, 213 577 долларов США, 17 566 евро и 5000 рублей, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Фонд помощи Вооруженным силам создан указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, а также других поступлений, не запрещенных законодательством страны.