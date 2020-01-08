https://news.day.az/society/1192146.html Как повлияет ситуация в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку? - РЕАКЦИЯ Buta Airways
Как повлияет ситуация в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку? - РЕАКЦИЯ Buta Airways
В рамках зимнего графика авиакомпания "Buta Airways" осуществляет ежедневные авиарейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку, и на нынешнем этапе изменения в графике не планируются.
Как сообщили Day.Az в "Buta Airways", в случае каких-либо изменений в графике, авиакомпания проинформирует общественность по официальным каналам связи.
Отметим, что авиалайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" со 167 пассажирами на борту разбился близ международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни.
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