Как повлияет ситуация в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку? - РЕАКЦИЯ Buta Airways

В рамках зимнего графика авиакомпания "Buta Airways" осуществляет ежедневные авиарейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку, и на нынешнем этапе изменения в графике не планируются.

Как сообщили Day.Az в "Buta Airways", в случае каких-либо изменений в графике, авиакомпания проинформирует общественность по официальным каналам связи.

Отметим, что авиалайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" со 167 пассажирами на борту разбился близ международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни.