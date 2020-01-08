https://news.day.az/society/1192198.html История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из Физулинского филиала «Azərxalça» - ФОТО

История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из Физулинского филиала «Azərxalça» - ФОТО

Общество, 8 января 2020 22:48 480

Ковроделие - один из традиционных, старинных видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Особый расцвет ковроделия в Азербайджане произошел после создания по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года Открытого акционерного общества "Azərxalça". Основными целями Общества являются производство ковров и ковровых изделий, их экспорт, организация продажи в стране и за рубежом, применение новых технологий в производстве ковров и ковровых изделий, модернизация материально-технической базы и ее рациональное использование, а также другая деятельность, направленная на развитие данной сферы.

У Общества есть множество филиалов по всей стране: Физулинский, Агдамский, Шамкирский, Товузский, Агстафинский, Газахский, Исмаиллинский (кстати, там их два), Габалинский, Губинский, Хачмазский, Нахчыванский, Лянкяранский, Тертерский, Геранбойский, Кюрдамирский, Абшеронский, Нардаранский, Джабраилский, Гобустанский, Шабранский. В каждом из них ткутся ковры разных групп: бакинской, ширванской, карабахской, газахско-борчалинской, гянджинской, губинской, нахчыванской, тебризской и иреванской. И когда где-то в другой стране иностранец покупает азербайджанский ковер, например, иреванской группы, он сразу узнает об истории нашей страны.

Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, его заботе о нашей культуре и глубокому уважению к азербайджанской женщине, ковроделию в Азербайджане уделяется большое внимание. В этих коврах живет наша история, наша культура.  

Корреспондент Day.Az побывала в первом филиале Открытого акционерного общества "Azərxalça", действующем в городе Горадиз, и убедилась в том, что возрождение ковроделия в стране стало большим подарком для наших женщин. 

Физулинский филиал был сдан в эксплуатацию в ноябре 2016 года и с момента своего открытия значительно расширил свою деятельность. В настоящее время здесь трудится более 90 ткачих. Большинство из них овладели секретами мастерства на учебно-подготовительных курсах, организованных "Azərxalça".

Директор Физулинского филиала Гюльнара Гаджиева отметила, что в Карабахе ковроткачество было популярным ремеслом и сейчас продолжает сохранять свою актуальность. Жительницы Горадиза и отдельных сел Физулинского района трудятся в мастерской филиала и продолжают дело своих бабушек и матерей.  

Как и в других филиалах, здесь созданы необходимые условия для удобства ткачих; есть цех, амбар, медпункт, столовая и т.д. В распоряжении филиала есть автобус, который развозит работников.

Ткачиха Тарана Керимова в беседе с нашим сайтом сообщила, что работает в филиале уже четвертый год. Она призналась, что сама раньше не занималась ковроделием, но наблюдала за тем, как ткут ее мама и бабушка. Ткать она научилась на учебно-подготовительных курсах, организованных "Azərxalça", и очень счастлива тому, что в городе появилось такое рабочее место для женщин.

Другая ткачиха Шукуфа Мамедова также работает в филиале с момента его открытия, но раньше она ткала ковры дома для приданого. Мастерству она научилась у своей мамы. Шукуфа ханум отметила, что была рада, когда в городе открылась фабрика и ее любимое дело стало приносить доход.  

Добавим, что как и в других филиалах "Azərxalça", в физулинской мастерской работой обеспечиваются инвалиды, здоровье которых позволяет ткать ковры. Для них здесь созданы все условия.

Сегодня наши ковры востребованы во всем мире. Их очень ценят не только азербайджанцы, но и иностранцы. В коврах хранятся поверья и обычаи наших предков, в них вплетены переживания наших бабушек и матерей. И теперь, благодаря работе подобных цехов в стране, об Азербайджане узнают за рубежом, наша история и культура оказываются в разных частях света.

Н. Гасымова

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