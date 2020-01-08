НАНА создает сценарий изменений климатических параметров

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) приступила к созданию сценариев по изменениям климатических параметров в стране на десятилетия, вплоть до 2050 года. Уже составлен прогноз по ожидаемым изменениям на некоторых территориях страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в зависимости от региона среднегодовая температура в стране увеличилась на 0.8-1.9 градуса по сравнению с базовым периодом (1961-1990 года), годовое количество осадков в основном снизилось. В некоторых районах Кура-Араксинской низменности количество осадков снизилось на 12-15 процентов, а на Абшеронском полуострове и прибрежных территориях севернее полуострова увеличилось на 2-3 процента, а в теплое время года снизилось на 3-17 процентов. Темп роста годовой температуры в течение 134 лет составил 0.8-1.4 градуса. Количество атмосферных осадков в некоторых территориях за 125 лет уменьшилось (в Агстафе - 88 мм, в Нахчыване - 7 мм), а в Гяндже увеличилось на 8 мм.

На основе расчетов ожидается, что к 2050 году температура будет продолжать расти, а количество осадков будет варьировать в зависимости от района.

Прогнозы составлены по Агстафинской (Агстафа и прилегающие районы), Гянджинской (Гянджа и прилегающие районы) и Нахчыванской (Нахчыванская АР) зонам.

В 1961-1990 годы (базовый период), среднегодовая температура в Агстафинской зоне составила 12,7 градуса, в Гянджинской - 13,4 градуса, в Нахчыванской - 12,9 градуса. Согласно прогнозу, в 2030 году среднегодовая температура в Агстафинской зоне составит 13,7 градуса, в 2040 году - 13,8 градуса, в 2050 году - 14 градусов. В Гянджинской зоне этот показатель в 2030 году составит 14,5 градуса, в 2040 году - 14,6 градуса, в 2050 году - 14,7 градуса. В Нахчыванской зоне данный показатель составит в 2030 году 13,2 градуса, в 2040 году - 13,3 градуса, в 2050 году - 13,5 градуса.

За базовый период годовое количество осадков в Агстафинской зоне составило 363 мм, в Гянджинской - 287 мм, в Нахчыванской - 220 мм.

Согласно прогнозам, в Агстафинской зоне годовое количество осадков в 2030 году составит 315 мм, в 2040 году - 310 мм, в 2050 году - 300 мм. В Гянджинской зоне этот показатель будет равен 270, 275 и 280 мм соответственно. В Нахчыванской зоне среднее годовое количество осадков в 2030 году составит 240 мм, в 2040 году - 235 мм, в 2050 году - 230 мм.

Отметим, что составление таких прогнозов предусмотрено и по другим территориям страны.